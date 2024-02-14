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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Кола» водитель «Мицубиси Паджеро» погиб вылетев в кювет

На трассе «Кола» водитель «Мицубиси Паджеро» погиб вылетев в кювет

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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на трассе «Кола»

Накануне днем, 13 февраля 2024 года около 15 часов 55 минут на 21 километре трассы «Кола», во Всеволожском районе Ленинградской области 53-летний водитель, управляя автомашиной «Мицубиси Паджеро» и двигаясь от Мурманска в сторону Санкт-Петербурга, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, с последующим съездом в кювет по ходу движения.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель внедорожника от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.
По факту ДТП сотрудники дорожной полиции проводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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