На трассе «Кола» водитель «Мицубиси Паджеро» погиб вылетев в кювет

Накануне днем, 13 февраля 2024 года около 15 часов 55 минут на 21 километре трассы «Кола», во Всеволожском районе Ленинградской области 53-летний водитель, управляя автомашиной «Мицубиси Паджеро» и двигаясь от Мурманска в сторону Санкт-Петербурга, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, с последующим съездом в кювет по ходу движения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель внедорожника от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.

По факту ДТП сотрудники дорожной полиции проводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.