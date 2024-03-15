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Питерец.ру » Происшествия » В Волхове пьяный водитель на «Жигулях» влетел в дерево. Погиб 21-летний пассажир

В Волхове пьяный водитель на «Жигулях» влетел в дерево. Погиб 21-летний пассажир

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Опубликовал: Anton78
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В отношении пьяного водителя устроившего смертельное ДТП в городе Волхов возбуждено уголовное дело

Накануне ночью, 14 марта 2024 года около 01 часа 55 минут в городе Волхов Ленинградской обалсти, возле дома 55 по Новоладожскому шоссе 20-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2114» без водительского удостоверения, с признаками алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет, с последующим наездом на дерево.
В результате дорожно-транспортного происшествия 21-летний пассажир «ВАЗа» скончался на месте происшествия, еще пострадала  17-летняя пассажирка. Её в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
По результатам освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения на месте происшествия было выявлено 0,826 млг/л алкоголя.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Злоумышленника поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волховский район ДТП
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