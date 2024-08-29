В Ленобласти водитель лесовоза погиб в ДТП на автодороге «Светогорск»

Вчера, 28 августа 2024 года около полуночи, к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступила информация о том, что на 20-ом километре дороги МАПП «Светогорск» Выборгского района, произошло ДТП с опрокидыванием лесовоза.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 41-летний мужчина, управляя грузовиком «Рено» с полуприцепом, двигаясь к МАПП «Светогорск» от города Выборг, на левом закруглении дороги опрокинулся на правый бок и съехал в кювет.

В результате дорожного происшествия водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Полицейские проводят проверку обстоятельств трагедии.