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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге каршеринг с мигрантами упал в строительный котлован

В Петербурге каршеринг с мигрантами упал в строительный котлован

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Опубликовал: Anton78
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ВКонтакте
Полицейские проводят проверку по факту ДТП с каршерингом, упавшим в котлован на Московском шоссе

Сегодня ранним утром, 4 мая 2024 года около 04 часов 05 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 44 корпус 9 по Московскому шоссе в строительный котлован упал автомобиль.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что автомобиль каршеринга "Фольксваген Поло" преследовался ОСБ ДПС за неповиновение об остановке.
Превысив скорость, водитель автомобиля не справился с управлением, сбил строительное ограждение и упал в котлован.
В автомобиле находились трое граждан одного из государств ближнего зарубежья.
В результате дорожной аварии 21- летний водитель автомобиля не пострадал.
Двое пассажиров каршеринга получили травмы и были госпитализированы, 22-летний мужчина в тяжелом состоянии, 21-летний - с травмами средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Источник: ГУ МВД
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