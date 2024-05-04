В Петербурге каршеринг с мигрантами упал в строительный котлован

Сегодня ранним утром, 4 мая 2024 года около 04 часов 05 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 44 корпус 9 по Московскому шоссе в строительный котлован упал автомобиль.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что автомобиль каршеринга "Фольксваген Поло" преследовался ОСБ ДПС за неповиновение об остановке.

Превысив скорость, водитель автомобиля не справился с управлением, сбил строительное ограждение и упал в котлован.

В автомобиле находились трое граждан одного из государств ближнего зарубежья.

В результате дорожной аварии 21- летний водитель автомобиля не пострадал.

Двое пассажиров каршеринга получили травмы и были госпитализированы, 22-летний мужчина в тяжелом состоянии, 21-летний - с травмами средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшего.