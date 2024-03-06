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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти женщина на «УАЗ Патриот» вылетела в кювет и врезался в дерево. Водитель погибла, пассажирка в больнице

В Ленобласти женщина на «УАЗ Патриот» вылетела в кювет и врезался в дерево. Водитель погибла, пассажирка в больнице

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на загородной трассе

Накануне вечером, 5 марта 2024 года около 17 часов 15 минут на 1-ом километре дороги «Комсомольское-Приозерск» 60-летняя жительница Каменногорска, управляя автомашиной «УАЗ Патриот» и двигаясь в сторону города Выборг, на правом закруглении дороги не справилась с управлением и съехала с проезжей части в кювет с последующим наездом на дерево.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «УАЗа» от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.
Двум пассажирам автомобиля, 3-летней девочке и ее 35-летней матери, понадобилась медицинская помощь.
Девочка отделалась ушибами и ссадинами, женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
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