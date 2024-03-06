В Ленобласти женщина на «УАЗ Патриот» вылетела в кювет и врезался в дерево. Водитель погибла, пассажирка в больнице

Накануне вечером, 5 марта 2024 года около 17 часов 15 минут на 1-ом километре дороги «Комсомольское-Приозерск» 60-летняя жительница Каменногорска, управляя автомашиной «УАЗ Патриот» и двигаясь в сторону города Выборг, на правом закруглении дороги не справилась с управлением и съехала с проезжей части в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «УАЗа» от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

Двум пассажирам автомобиля, 3-летней девочке и ее 35-летней матери, понадобилась медицинская помощь.

Девочка отделалась ушибами и ссадинами, женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.