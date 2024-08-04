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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти водитель иномарки погиб врезавшись в дерево

В Ленобласти водитель иномарки погиб врезавшись в дерево

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Лужского района проводит проверку по факту смертельного ДТП на автодороге «Ретюнь-Волосово-Сара гора»

Накануне ранним утром, 3 августа 2024 года около 05 часов 00 минут на 3 километре трассы «Ретюнь - Волосово - Сара гора» 70-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген-Каравелла», двигаясь со стороны деревни Шильцово, по неустановленной причине  не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет, с последующим наездом на дерево.

В результате дорожного происшествия водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. 

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку. 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Лужский район ДТП
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