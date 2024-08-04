В Ленобласти водитель иномарки погиб врезавшись в дерево

Накануне ранним утром, 3 августа 2024 года около 05 часов 00 минут на 3 километре трассы «Ретюнь - Волосово - Сара гора» 70-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген-Каравелла», двигаясь со стороны деревни Шильцово, по неустановленной причине не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет, с последующим наездом на дерево.

В результате дорожного происшествия водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.