В Купчино мигрант вытолкнул свою жену в окно

Вчера, 16 сентября 2024 года к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о том, что из окна второго этажа дома 20 корпус 1 по улице Турку выпала женщина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции под окнами дома 20 корпус 1, со стороны двора, обнаружили 34-летнюю гражданку одного из государств Центральной Азии.

Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По подозрению в причастности к инциденту задержали 28-летнего мужа потерпевшей, её соотечественника.

По словам женщины, в тот день у неё с супругом произошел конфликт, в ходе которого он не справился с эмоциями и вытолкнул её в открытое окно со второго этажа.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.