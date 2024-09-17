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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино мигрант вытолкнул свою жену в окно

В Купчино мигрант вытолкнул свою жену в окно

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Фрунзенского района задержали иностранца, подозреваемого в нападении на собственную жену

Вчера, 16 сентября 2024 года к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о том, что из окна второго этажа дома 20 корпус 1 по улице Турку выпала женщина.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции под окнами дома 20 корпус 1, со стороны двора, обнаружили 34-летнюю гражданку одного из государств Центральной Азии.
Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.
По подозрению в причастности к инциденту задержали 28-летнего мужа потерпевшей, её соотечественника.
По словам женщины, в тот день у неё с супругом произошел конфликт, в ходе которого он не справился с эмоциями и вытолкнул её в открытое окно со второго этажа.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район падение с высоты мигранты
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