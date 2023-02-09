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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе мужчина вытолкнул в окно свою сожительницу

В Приморском районе мужчина вытолкнул в окно свою сожительницу

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции Приморского района задержали мужчину, который вытолкнул в окно свою сожительницу

В минувший понедельник к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение, что из квартиры дома 62 по проспекту Королева со второго этажа выпрыгнула пьяная девушка, лежит со стороны двора. Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружена неработающая женщина, 1988 года рождения, с телесными повреждениями характерными после падения с высоты, которая выпала из окна по месту жительства. Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована.

На месте происшествия был задержан неоднократно судимый, неработающий заявитель, 1989 года рождения, который был изобличен в том, что 6 февраля около 05:33, находясь в квартире по месту жительства, после совместного распития спиртных напитков, на фоне внезапно возникшего конфликта, вытолкнул в окно свою сожительницу.

6 февраля в 86 отдел полиции Приморского района из больницы поступила телефонограмма о том, что 6 февраля в 07:36 в тяжелом состоянии, госпитализирована в реанимацию потерпевшая.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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