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Питерец.ру » Происшествия » На Арцеуловской аллее задержали стрелка с балкона из травматического пистолета

На Арцеуловской аллее задержали стрелка с балкона из травматического пистолета

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в хулиганской выходке в парадной дома на Арцеуловской аллее в Петербурге

Сегодня ночью, 22 апреля 2024 года около 00 часов 15 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о том, что в парадной дома 23 корпус 1 по Арцеуловской аллее стреляют.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в одной из квартир дома по подозрению в причастности к инциденту по горячим следам задержали 30-летнего жителя республики Саха (Якутия), которого подозревают в том, что около полуночи, после распития спиртных напитков, из хулиганских побуждений он несколько раз выстерлил в воздух с балкона 8 этажа из своего травматического пистолета.
Подозреваемого доставили в отдел полиции, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.
Травматический пистолет изъяли.
Решается вопрос и возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район стрельба
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