На Арцеуловской аллее задержали стрелка с балкона из травматического пистолета

Сегодня ночью, 22 апреля 2024 года около 00 часов 15 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о том, что в парадной дома 23 корпус 1 по Арцеуловской аллее стреляют.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в одной из квартир дома по подозрению в причастности к инциденту по горячим следам задержали 30-летнего жителя республики Саха (Якутия), которого подозревают в том, что около полуночи, после распития спиртных напитков, из хулиганских побуждений он несколько раз выстерлил в воздух с балкона 8 этажа из своего травматического пистолета.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Травматический пистолет изъяли.

Решается вопрос и возбуждении уголовного дела.