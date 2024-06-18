В Петербурге мигрант столкнул свою сожительницу с 6 этажа

Накануне днем, 17 июня 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что из окна 6-го этажа дома 54 по улице Подводника Кузьмина выпала женщина. Бригадой скорой помощи пострадавшая 27-летняя гражданка одного из центрально-азиатских государств была доставлена в Горбольницу №26, где от полученных травм скончалась.

Прибывшие на место происшествия полицейские, по «горячим следам» в квартире указанного дома задержали 34-летнего гражданина Узбекистана.

По предварительным данным, мигрант с 27-летней сожительницей проживал в съемной 2-х комнатной квартире и во время возникшей ссоры на почве ревности вытолкнул её в открытое окно.

Следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.