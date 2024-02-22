В Петербурге мигранта ударили ножом возле аптеки

Накануне вечером, 21 февраля 2024 года около 20 часов 00 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении в аптеке, расположенной в доме 11 корпус 4 по ул. Бутлерова в Петербурге.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в аптеке по указанному адресу с проникающими колото-резаными ранениями живота обнаружили 21-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, которого в тяжелом состоянии госпитализировали.

Через некоторое время, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления по «горячим следам» возле дома 40 по Пискаревскому проспекту задержали 18-летнего соотечественника потерпевшего.

Установлено, что 21 февраля около 19 часов 50 минут возле дома 57 по проспекту Науки, он, в ходе конфликта, ударил ножом в живот своего знакомого.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.