На проспекте Ветеранов мужчина вытолкнул жену из окна

Накануне, 12 августа 2024 года около 11 часов 50 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что около 08 часов 15 минут в больницу из квартиры дома 18 по проспекту Ветеранов, с закрытым переломом позвоночника, с признаками алкогольного опьянения, доставили 46-летнюю женщину.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что в ходе совместного распития спиртных напитков и внезапно возникшего конфликта 41-лений муж пострадавшей толкнул жену из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома.

Мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный материал по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.