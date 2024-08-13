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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Ветеранов мужчина вытолкнул жену из окна

На проспекте Ветеранов мужчина вытолкнул жену из окна

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Кировского района Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в том, что вытолкнул жену из окна

Накануне, 12 августа 2024 года около 11 часов 50 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что около 08 часов 15 минут в больницу из квартиры дома 18 по проспекту Ветеранов, с закрытым переломом позвоночника, с признаками алкогольного опьянения, доставили 46-летнюю женщину.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что в ходе совместного распития спиртных напитков и внезапно возникшего конфликта 41-лений муж пострадавшей толкнул жену из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома.
Мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный материал по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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