На КАД в ДТП погиб водитель «Лады Гранта»

Сегодня днем, 5 сентября 2024 года около 14 часов 15 минут на 126-ом километре внешнего кольца КАД, в Кронштадтском районе Петербурга 31-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», не справился с управлением, в результате чего его автомобиль совершил неоднократные перевороты с последующим наездом на стоящий автомобиль «Камаз» (без водителя) в зоне проведения дорожных работ.

В результате дорожного происшествия водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.