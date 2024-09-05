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Питерец.ру » Происшествия » На КАД в ДТП погиб водитель «Лады Гранта»

На КАД в ДТП погиб водитель «Лады Гранта»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские устанавливают детали смертельного ДТП на КАД в Кронштадтском районе

Сегодня днем, 5 сентября 2024 года около 14 часов 15 минут на 126-ом километре внешнего кольца КАД, в Кронштадтском районе Петербурга 31-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», не справился с управлением, в результате чего его автомобиль совершил неоднократные перевороты с последующим наездом на стоящий автомобиль «Камаз» (без водителя) в зоне проведения дорожных работ.
В результате дорожного происшествия водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кронштадтский район КАД ДТП
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