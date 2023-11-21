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Питерец.ру » Происшествия » В ДТП на КАД погиб 28-летний мужчина

В ДТП на КАД погиб 28-летний мужчина

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Опубликовал: Anton78
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Полиция устанавливает детали смертельного ДТП на КАД в котором погиб 28-летний мужчина

Сегодня днем около 15 часов 10 минут на 16 км внутреннего кольца КАД 28-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле» при движении задел ограждение.
Водитель остановился и вышел оценить степень повреждения своего автомобиля, не успев выставить предупреждающий знак.
В этот момент в его автомобиль въехал автомобиль «Лада Ларгус», под управлением 26-летнего водителя, после чего стоявший автомобиль совершил наезд на своего водителя.
В результате ДТП водитель «Шевроле» скончался на месте происшествия. По данному факту дорожная полиция проводит проверку.
Устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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