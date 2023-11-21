В ДТП на КАД погиб 28-летний мужчина

Сегодня днем около 15 часов 10 минут на 16 км внутреннего кольца КАД 28-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле» при движении задел ограждение.

Водитель остановился и вышел оценить степень повреждения своего автомобиля, не успев выставить предупреждающий знак.

В этот момент в его автомобиль въехал автомобиль «Лада Ларгус», под управлением 26-летнего водителя, после чего стоявший автомобиль совершил наезд на своего водителя.

В результате ДТП водитель «Шевроле» скончался на месте происшествия. По данному факту дорожная полиция проводит проверку.

Устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия.