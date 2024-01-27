На 35-ом километре КАД при столкновении большегрузов погиб водитель «Камаза»

Сегодня вечером, 26 января 2024 года около 17 часов 25 минут на 35-ом километре Внешнего кольца КАД 34-летний водитель, управляя грузовой автомашиной «Скания» с полуприцепом, совершил наезд на стоящий во второй полосе после «Камаз» с полуприцепом, 64-летний водитель которого находился возле передней части своего автомобиля.

В результате столкновения «Камаз» сдвинулся с места и совершил наезд на водителя, а также на впереди стоящий грузовой автомобиль «МАН», также остановившийся после ДТП, за рулем которого находился 40-летний водитель - гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "Камаза" скончался на месте происшествия.

По факту ДТП сотрудники дорожной полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.