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Питерец.ру » Происшествия » На КАД на дамбе водитель «ВАЗа» погиб в ДТП

На КАД на дамбе водитель «ВАЗа» погиб в ДТП

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП на дамбе

Сегодня днем, 13 мая 2024 года около 13 часов 50 минут на 130 километре КАД (дамба), в Кронштадтском районе Петербурга 59-летний мужчина, управляя автомобилем «Шкода Рапид», двигаясь в крайней левой полосе, совершил наезд на стоящий автомобиль «ВАЗ-2107», под управлением 75-летнего водителя.
Автомобиль «ВАЗ-2107» был вынужден остановиться из-за лопнувшего колеса.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ» скончался на месте происшествия, его пассажир, 75-летняя женщина, госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кронштадтский район КАД ДТП
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