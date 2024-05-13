На КАД на дамбе водитель «ВАЗа» погиб в ДТП

Сегодня днем, 13 мая 2024 года около 13 часов 50 минут на 130 километре КАД (дамба), в Кронштадтском районе Петербурга 59-летний мужчина, управляя автомобилем «Шкода Рапид», двигаясь в крайней левой полосе, совершил наезд на стоящий автомобиль «ВАЗ-2107», под управлением 75-летнего водителя.

Автомобиль «ВАЗ-2107» был вынужден остановиться из-за лопнувшего колеса.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ» скончался на месте происшествия, его пассажир, 75-летняя женщина, госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.