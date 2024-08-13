На трассе «Кола» водитель иномарки погиб в ДТП с автомобилем скорой помощи

Сегодня вечером, 13 августа 2024 года около 17 часов 20 минут на 52 километре трассы "Кола", в Кировском районе Ленинградской области 54-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Джетта" не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на обочине в результате поломки с включенными аварийными сигналами, а также дорожным знаком автомобиль скорой медицинской помощи "Газель", 58-летний водитель которого находился возле автомобиля.

В результате дорожного происшествия водитель "Фольксвагена" скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.