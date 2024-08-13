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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Кола» водитель иномарки погиб в ДТП с автомобилем скорой помощи

На трассе «Кола» водитель иномарки погиб в ДТП с автомобилем скорой помощи

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на 52 километре трассы "Кола"

Сегодня вечером, 13 августа 2024 года около 17 часов 20 минут на 52 километре трассы "Кола", в Кировском районе Ленинградской области 54-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Джетта" не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на обочине в результате поломки с включенными аварийными сигналами, а также дорожным знаком автомобиль скорой медицинской помощи "Газель", 58-летний водитель которого находился возле автомобиля.
В результате дорожного происшествия водитель "Фольксвагена" скончался на месте происшествия.
По факту ДТП полицейскими проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО ДТП
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