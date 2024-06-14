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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Нарва» в ДТП погиб водитель "Лада Приора"

На трассе «Нарва» в ДТП погиб водитель "Лада Приора"

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе

Сегодня утром, 14 июня 2024 года около 09 часов 30 минут на 50-ом километре трассы "Нарва", в Ломоносовском районе Ленинградской области 86-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Приора", не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Лада Гранта" под управлением 48-летнего водителя.
В результате дорожного происшествия водитель автомобиля "Лада Приора" скончался на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
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