На трассе «Нарва» в ДТП погиб водитель "Лада Приора"

Сегодня утром, 14 июня 2024 года около 09 часов 30 минут на 50-ом километре трассы "Нарва", в Ломоносовском районе Ленинградской области 86-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Приора", не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Лада Гранта" под управлением 48-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия водитель автомобиля "Лада Приора" скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.