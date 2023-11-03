На КАД «Форд Транзит» влетел в стоящий «КАМАЗ». Водитель иномарки погиб

Сегодня вечером около 17 часов 35 минут на 94 километре КАД, в Ломоносовском районе Ленинградской области 33-летний водитель, управляя автомашиной «Форд Транзит», не справился с управлением и совершил столкновение с остановившимся на крайней правой полосе в результате поломки автомобилем «КАМАЗ», под управлением 38-летнего водителя, который вышел из автомобиля для установки аварийного знака.

В результате дорожного происшествия водитель «Форда» от полученных телесных повреждения кончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.