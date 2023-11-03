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Питерец.ру » Происшествия » На КАД «Форд Транзит» влетел в стоящий «КАМАЗ». Водитель иномарки погиб

На КАД «Форд Транзит» влетел в стоящий «КАМАЗ». Водитель иномарки погиб

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти

Сегодня вечером около 17 часов 35 минут на 94 километре КАД, в Ломоносовском районе Ленинградской области 33-летний водитель, управляя автомашиной «Форд Транзит», не справился с управлением и совершил столкновение с остановившимся на крайней правой полосе в результате поломки автомобилем «КАМАЗ», под управлением 38-летнего водителя, который вышел из автомобиля для установки аварийного знака.
В результате дорожного происшествия водитель «Форда» от полученных телесных повреждения кончался на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
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