В Петербурге в тубдиспансере зарезали пациента

Накануне вечером, 14 февраля 2024 года около 17 часов 40 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о драке между пациентами противотуберкулезного диспансера, расположенного в доме 12 по Звездной улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп 58-летнего мужчины с ножевым ранением в области спины.

Там же задержали 36-летнего пациента диспансера, уроженца одной из стран ближнего зарубежья, жителя города Каменск-Уральский.

Задержанного доставили в отдел полиции.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "убийство".

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.