В Петербурге в тубдиспансере зарезали пациента

Накануне вечером, 14 февраля 2024 года около 17 часов 40 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о драке между пациентами противотуберкулезного диспансера, расположенного в доме 12 по Звездной улице.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп 58-летнего мужчины с ножевым ранением в области спины.
Там же задержали 36-летнего пациента диспансера, уроженца одной из стран ближнего зарубежья, жителя города Каменск-Уральский.
Задержанного доставили в отдел полиции.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "убийство".
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.