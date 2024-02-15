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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в тубдиспансере зарезали пациента

В Петербурге в тубдиспансере зарезали пациента

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали участника ножевого конфликта в тубдиспансере Московского района Петербурга

Накануне вечером, 14 февраля 2024 года около 17 часов 40 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о драке между пациентами противотуберкулезного диспансера, расположенного в доме 12 по Звездной улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп 58-летнего мужчины с ножевым ранением в области спины. 

Там же задержали 36-летнего пациента диспансера, уроженца одной из стран ближнего зарубежья, жителя города Каменск-Уральский.   

Задержанного доставили в отдел полиции. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "убийство". 

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район ножевое ранение убийство
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