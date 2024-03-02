В Мурино пьяная ссора дворников закончилась поножовщиной

Накануне вечером, 1 марта 2024 года около 17 часов 20 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о ножевом ранении, нанесенном мужчине в квартире дома 12 корпус 2 по Петровскому бульвару в городе Мурино.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, в квартире-студии, расположенной на 14 этаже дома, на полу около дивана с ножевым ранением в подмышечную область слева обнаружили труп 49-летнего гражданина одного из сопредельных государств.

Там же, в квартире, находился 37-летний гражданин другого сопредельного государства, с ножевым ранением в грудь, его госпитализировали.

Установлено, что оба мужчины работали дворниками.

В этот же день, около 20 часов 10 минут, возле дома 14 по Ручьевскому проспекту в Мурино по горячим следам по подозрению в совершении этого преступления задержали 48-летнего земляка погибшего мигранта, также дворник. Мужчина изобличен в том, что в ходе внезапно возникшего конфликта после совместного распития спиртных напитков одного из оппонентов убил, а второго ранил ножом.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.