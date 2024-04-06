В Петербурге задержали мужчину, размахивавшего страйкбольной гранатой в алкомаркете

Вчера утром, 05 апреля 2024 года около 09 часов 20 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о том, что в алкомаркете на Комендантском проспекте дом 8, посетитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, угрожает предметом, похожим на гранату, и скандалит.

Прибывшие на место сотрудники полиции в помещении магазина задержали 25-летнего гражданина, у которого изъяли гранату для страйкбола.

В отношении дебошира составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.