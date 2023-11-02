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Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе 42-летнюю женщину ударили ножом в живот

В Красносельском районе 42-летнюю женщину ударили ножом в живот

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские устанавливают обстоятельства получения ножевого ранения женщиной на проспекте Народного Ополчения

Вчера вечером около 20 часов 30 минут к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась петербурженка с сообщением о том, что возле парадной дома 221 по проспекту Народного Ополчения, лежит женщина с ножевым ранением.
Прибывшие на место происшествия полицейские, с ножевым ранением живота обнаружили 42-летнюю жительницу Тосненского района Ленинградской области, которую бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии госпитализировали.
Полицейские установили, что на улицу потерпевшая вышла из квартиры данного дома. В квартире сотрудники полиции обнаружили двоих граждан одной из стран ближнего зарубежья: 56-летнего мужчину и 18-летнюю девушку.
Обоих доставили в отдел полиции для разбирательства и выяснения обстоятельств получения потерпевшей ранения.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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