В Красносельском районе 42-летнюю женщину ударили ножом в живот

Вчера вечером около 20 часов 30 минут к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась петербурженка с сообщением о том, что возле парадной дома 221 по проспекту Народного Ополчения, лежит женщина с ножевым ранением.

Прибывшие на место происшествия полицейские, с ножевым ранением живота обнаружили 42-летнюю жительницу Тосненского района Ленинградской области, которую бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии госпитализировали.

Полицейские установили, что на улицу потерпевшая вышла из квартиры данного дома. В квартире сотрудники полиции обнаружили двоих граждан одной из стран ближнего зарубежья: 56-летнего мужчину и 18-летнюю девушку.

Обоих доставили в отдел полиции для разбирательства и выяснения обстоятельств получения потерпевшей ранения.