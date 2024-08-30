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Питерец.ру » Происшествия » На Троицкой площади трое мужчин избили подростка

На Троицкой площади трое мужчин избили подростка

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петроградского района задержали подозреваемого в нападении на подростка

Накануне вечером, 29 августа 2024 года около 20 часов 45 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение от 49-летнего генерального директора завода по производству пива. Мужчина рассказал о том, что возле дома 1 по Троицкой площади неизвестные напали на его несовершеннолетнего сына и избили его.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на Троицкой площади трое неизвестных напали на 16-летнего подростка, избили его, распылили в лицо содержимое газового баллончика и, сорвав с шеи золотую цепочку, скрылись с места происшествия.
Позднее к полицейским поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним самостоятельно обратился 16-летний юноша, у которого диагностировали ожог глаз и ссадины.
После оказания медпомощи молодого человека отправили на амбулаторное лечение.
Сегодня ночью, 30 августа 2024 года около 02 часов 30 минут возле дома 1 на Троицкой площади сотруднки уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 40-летнего жителя Петроградской Стороны.
Подозреваемого доставили в отдел полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Приняты меры к установлению и задержанию остальных нападавших.

Источник: ГУ МВД
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