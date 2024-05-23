На Комендантской площади четверо подростков избили и ограбили сверстника

Вчера, 22 мая 2024 года к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от петербурженки о том, что возле дома 1 по Комендантской площади четверо неизвестных избили ее сына, снимая происходящее на видео, после чего распылили газ из баллончика ему в лицо и отобрали у него деньги.

Сотрудники полиции установили, что около 15 часов 30 минут возле торгового центра на Комендантской площади четверо подростков, на вид 13-14 лет напали на 13-летнего ученика 7 класса, избили его, распылили в лицо газ и забрали 500 рублей из рюкзака.

Подростка с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом и химическим ожогом глаз госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Полицейскими приняты меры к задержанию нападавших.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.