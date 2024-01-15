В Приморской районе избили и ограбили подростка

Накануне вечером, 14 января 2024 года около 18 часов 05 минут к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 33-летняя петербурженка. Женщина сообщила стражам порядка о том, что в парадной дома 22 по Парашютной улице неизвестные напали на ее сына, избили и ограбили.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около 17 часов 00 минут четверо неустановленных лиц избили ученика 8 класса, после чего с места происшествия скрылись.

Подростка с ушибами и ссадинами, после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию нападавших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.