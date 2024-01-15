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Питерец.ру » Происшествия » В Приморской районе избили и ограбили подростка

В Приморской районе избили и ограбили подростка

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские разыскивают четверых, напавших на подростка в Приморской районе Петербурга

Накануне вечером, 14 января 2024 года около 18 часов 05 минут к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 33-летняя петербурженка. Женщина сообщила стражам порядка о том, что в парадной дома 22 по Парашютной улице неизвестные напали на ее сына, избили и ограбили.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около 17 часов 00 минут четверо неустановленных лиц избили ученика 8 класса, после чего с места происшествия скрылись.
Подростка с ушибами и ссадинами, после оказания медицинской помощи отпустили домой.
Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию нападавших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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