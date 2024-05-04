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Питерец.ру » Происшествия » В парке Сан-Галли избили 17-летнего учащегося частной школы

В парке Сан-Галли избили 17-летнего учащегося частной школы

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Опубликовал: Anton78
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Полицией задержан участник драки в саду Сан-Галли

Накануне вечером, 3 мая 2024 года около 19 часов к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о драке на территории сада Сан-Галли.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции по «горячим следам» был задержан 18-летний подозреваемый в причастности к инциденту. Молодого человека доставили в отдел полиции для разбирательства.

Позднее к полицейским поступила телефонограмма о доставлении в больницу другого участника конфликта: 17-летнего учащегося частной школы, у которого медики диагностировали ушибы и ссадины, а также химический ожог лица и глаз.
После оказания медицинской помощи молодого человека отпустили.
Юноша рассказал, что его избил неизвестный в саду Сан-Галли.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. Полицией устанавливаются иные участники конфликта.

Источник: ГУ МВД
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