В парке Сан-Галли избили 17-летнего учащегося частной школы

Накануне вечером, 3 мая 2024 года около 19 часов к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о драке на территории сада Сан-Галли.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции по «горячим следам» был задержан 18-летний подозреваемый в причастности к инциденту. Молодого человека доставили в отдел полиции для разбирательства.

Позднее к полицейским поступила телефонограмма о доставлении в больницу другого участника конфликта: 17-летнего учащегося частной школы, у которого медики диагностировали ушибы и ссадины, а также химический ожог лица и глаз.

После оказания медицинской помощи молодого человека отпустили.

Юноша рассказал, что его избил неизвестный в саду Сан-Галли.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. Полицией устанавливаются иные участники конфликта.