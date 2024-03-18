В Невском районе подростку брызнули из баллончика в лицо

Накануне ночью, 17 марта 2024 года около 01 часов 15 минут к полицейским Невского района Петербурга из больницы поступила телефонограмма о том, что к ним с химическим ожогом глаз обратился 17-летний подросток из Мурино, Всеволожского района Ленобласти, которого после оказания медпомощи был направили на амбулаторное лечение.

Полицейские установили, что поздним вечером 16 марта 2024 года около 23 часов 30 минут возле дома 13 по Дальневосточному проспекту при выходе из трамвая, на трамвайной остановке после словесного конфликта, неизвестный распылил содержимое аэрозольного баллончика в сторону школьника и скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Полицейскими приняты меры к розыску подозреваемого.