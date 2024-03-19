В Петербурге задержали мужчину, который брызнули из баллончика в лицо подростку

Ранее сообщалось о том, что 17 марта 2024 года около 01 часа 15 минут к полицейским Невского района Петербурга из больницы поступила телефонограмма о том, что к ним с химическим ожогом глаз обратился 17-летний подросток из Мурино Всеволожского района Ленобласти, который после оказания медпомощи был направлен на амбулаторное лечение.

Полицейские установили, что 16 марта 2024 года около 23 часов 30 минут возле дома 13 по Дальневосточному проспекту при выходе из трамвая, на трамвайной остановке, после словесного конфликта, неизвестный распылил содержимое аэрозольного баллончика в сторону школьникаи скрылся.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Вчера вечером, 18 марта 2024 года около 18 часов 30 минут возле дома 2 по улице Ворошилова в Петербурге в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 41-летнего неработающего жителя Невского района.

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ,