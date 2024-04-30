В Ленобласти водитель иномарки погиб после вылета в кювет

Накануне днем, 29 аперля 2024 года около 13 часов 55 минут на 1-ом километре трассы "Среднегорье-Топольки", в Выборгском районе Ленинградской области водитель, 48-летний мужчина управляя автомобилем "Mitsubishi Pajero", на левом закруглении дороги не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с наездом на дерево, в результате чего автомобиль перевернулся.

Водитель от полученных повреждений скончался на месте.

Полицейсике проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются обстоятельства произошедшего.