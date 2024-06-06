На Московском шоссе в ДТП с грузовиками погиб водитель автомобиля «Газ»

Накануне вечером, 5 июня 2024 года около 21 часа 30 минут возле дома 50 по Московскому шоссе, в Пушкинском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 34-летний водитель, управляя автомобилем «Газ», двигаясь по Московскому шоссе от Курьерского проезда в сторону Паровозной дороги, совершил наезд на остановившийся по причине поломки грузовик «Фредлайнер» с полуприцепом, под управлением 62-летнего мужчины.

В результате дорожного происшествия водитель «Газа» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.