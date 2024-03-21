В Ленобласти водитель кроссовера погиб при столкновении с автобусом развозки

Сегодня ранним утром, 21 марта 2024 года около 07 часов 15 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 255-ом километре трассы «Псков- Гдов - Сланцы-Кингисепп - Крополье».

Прибывшие на место соьрудники полиции установили, что 63-летний водитель автомобиля «Hyundai Santa Fe», на левом закруглении дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «ПАЗ-4234», под управлением 48-летнего водителя, перевозившего рабочих строительной организации.

От полученных травм водитель кроссовера скончался на месте происшествия.

Одного из пассажиров автобуса, 47-летнего мужчину, госпитализировали бригадой скорой помощи, еще трое пассажиров, 32, 25 и 19 лет, самостоятельно обратились за медицинской помощью в районную больницу.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельств происшествия.