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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти водитель кроссовера погиб при столкновении с автобусом развозки

В Ленобласти водитель кроссовера погиб при столкновении с автобусом развозки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП с автобусом и иномаркой в Кингисеппском районе

Сегодня ранним утром, 21 марта 2024 года около 07 часов 15 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 255-ом километре трассы «Псков- Гдов - Сланцы-Кингисепп - Крополье».
Прибывшие на место соьрудники полиции установили, что 63-летний водитель автомобиля «Hyundai Santa Fe», на левом закруглении дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «ПАЗ-4234», под управлением 48-летнего водителя, перевозившего рабочих строительной организации.
От полученных травм водитель кроссовера скончался на месте происшествия.
Одного из пассажиров автобуса, 47-летнего мужчину, госпитализировали бригадой скорой помощи, еще трое пассажиров, 32, 25 и 19 лет, самостоятельно обратились за медицинской помощью в районную больницу.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельств происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район ДТП
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