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Питерец.ру » Происшествия » В Киришах водитель иномарки скончался в ДТП с «Газелью»

В Киришах водитель иномарки скончался в ДТП с «Газелью»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств смертельного ДТП на проспекте Победы в городе Киришы

Сегодня днем, 31 июля 2024 года около 15 часов 25 минут к полицейским Киришского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на перекрестке проспекта Победы и улицы Мира в городе Кириши.
Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что 35-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла», при движении на левом закруглении дороги наехал на бордюрный камень, после чего автомобиль опрокинулся и столкнулся с грузовиком «Газель», под управлением 43-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия от травм, несовместимых с жизнью.

Полицейские устанавливают детали происшествия, проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Киришский район ДТП
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