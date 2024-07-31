В Киришах водитель иномарки скончался в ДТП с «Газелью»

Сегодня днем, 31 июля 2024 года около 15 часов 25 минут к полицейским Киришского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на перекрестке проспекта Победы и улицы Мира в городе Кириши.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что 35-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла», при движении на левом закруглении дороги наехал на бордюрный камень, после чего автомобиль опрокинулся и столкнулся с грузовиком «Газель», под управлением 43-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия от травм, несовместимых с жизнью.

Полицейские устанавливают детали происшествия, проводится проверка.