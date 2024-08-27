В Петербурге две пенсионерки передали мошенникам почти 18 млн рублей

Вчера, 26 августа 2024 года к полицейским Центрального района Петербурга с заявлением обратилась 82-летняя жительница дома 15 в Саперном переулке. Пенсионерка поверила легенде аферистов, звонивших ей от имени правоохранительных органов и ради сохранения сбережений передала курьеру 9 миллионов рублей.

В этот же день с аналогичным заявлением к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 79-летняя жительница дома 123 по улице Савушкина. Для перевода сбережений на «безопасный» счет она передала мошенникам 8 796 000 рублей.

По обоим фактам следователи возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников.