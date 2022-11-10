В Калининском районе задержан мигрант, обманувший пенсионеров

8 ноября к полицейским Калининского района Петербурга обратился 81-летний пенсионер с заявлением о том, что ему позвонил мужчина, и представившись сыном сообщил, что он является виновником ДТП и для не привлечения его к уголовной ответственности необходимо передать курьеру денежные средства. Мужчина передал курьеру 200 000 рублей.

В этот же день к полицейским обратилась еще одна 83-летняя пенсионерка с аналогичным заявлением, которая передала мошенникам 90 000 рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данных преступлений задержан 17-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.