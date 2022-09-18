В Ленобласти пенсионерка поверила в историю про ДТП и передала аферистам 230 тысяч рублей

Вчера к полицейским Тосненского района Ленинградской области обратилась 87-летняя жительница посёлка Ульяновка. Днем ранее ей позвонила женщина, которая представилась дочерью. Голос в трубке сообщил, что она стала виновницей серьёзного ДТП и ей срочно необходимы деньги, которые надо будет передать курьеру.

Пожилая женщина доверилась телефонной собеседнице. Вскоре к ней действительно приехал мужчина, представившийся курьером. Пенсионерка передала ему 230 тысяч рублей. Позже она поняла, что стала жертвой телефонных аферистов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).