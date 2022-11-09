В Петербурге задержана женщина обманувшая пенсионеров

5 ноября к полицейским Колпинского района Петербурга с заявлением обратилась 84-летняя пенсионерка о том, что ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее внук попал в ДТП и для решения вопроса необходимы деньги. Позже к ней домой пришла неизвестная женщина, которой она передала 180 тысяч рублей.

7 ноября к полицейским Колпинского района Петербурга обратился 70-летний пенсионер с аналогичным заявлением. Курьеру потерпевший отдал 300 тысяч рублей.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера в поселке Шушары по подозрению в совершении указанных преступлений задержана неработающая 20-летняя женщина. Злоумышленницу задержали на основании ст. 91 УПК РФ.