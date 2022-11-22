В Петербурге задержан злоумышленник обманувший пенсионерку

15 ноября к полицейским обратилась 86-летняя пенсионерка с заявлением, что стала жертвой аферистов. Установлено, что ей на мобильный телефон позвонил мужчина и сообщил, что её внучка попала в ДТП и для компенсации ущерба необходимы денежные средства. В этот же день заявительница передала курьеру 1000000 рублей.

16 ноября с аналогичным сообщением обратилась еще одна 87-летняя пенсионерка, которая передала курьеру 500000 рублей.

По всем указанным фактам были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера ночью около 01 часа 00 минут на улице Новороссийская сотрудниками полиции по подозрению в совершении данных преступлений задержан неработающий 23-летний молодой человек.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.