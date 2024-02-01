В Выборгском районе пенсионерка передала мошенникам 5,5 миллионов рублей

Вчера, 31 января к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 77-летняя жительница одного из домов по Лесному проспекту. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что стала жертвой телефонных мошенников.

Поверив голосу в трубке, она, якобы для сохранности своих сбережений, передала 5,5 миллионов рублей женщине-курьеру, с которой встречалась в торговом комплексе на Караваевской улице.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Полицейские ведут розыск злоумышленников.