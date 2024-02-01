Вчера, 31 января к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 77-летняя жительница одного из домов по Лесному проспекту. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что стала жертвой телефонных мошенников.
Поверив голосу в трубке, она, якобы для сохранности своих сбережений, передала 5,5 миллионов рублей женщине-курьеру, с которой встречалась в торговом комплексе на Караваевской улице.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ.
Полицейские ведут розыск злоумышленников.
В Выборгском районе пенсионерка передала мошенникам 5,5 миллионов рублей
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские расследуют мошенничество на 5,5 миллионов рублей в отношении пенсионерки
Вчера, 31 января к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 77-летняя жительница одного из домов по Лесному проспекту. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что стала жертвой телефонных мошенников.
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