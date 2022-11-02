В Приморском районе задержали мигранта, подозреваемого в мошенничестве в отношении двух пенсионерок

26 октября к полицейским обратилась 86-летняя жительница Приморского района Петербурга, которая рассказала о том, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что её дочка попала в ДТП и необходимы деньги для не привлечения ее к уголовной ответственности. Пенсионерка передала курьеру 400 000 рублей.

29 октября в этот же отдел полиции с аналогичным заявлением обратилась еще одна пенсионерка, 1931 г., она отдала 800 000 руб.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

По подозрению в совершении указанных преступлений задержан 31-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.