На севере Петербурга иномарка сбила 16-летнего велосипедиста

Вчера, 23 августа 2024 года около 15 часов 35 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 32 корпус 1 по проспекту Просвещения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 43-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Опель Астра» от проспекта Энгельса в сторону улицы Симонова, совершил наезд на 16-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора (красный), не спешившись.

В результате дорожного происшествия подросток получил травмы, и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

Сам же водитель за 2023-2024 год 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, штрафы им не оплачены.

По факту ДТП вынесено определение по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).