На проспекте Ветеранов иномарка сбила девятиклассника

Вчера утром, 11 февраля 2024 года около 09 часов 00 минут возле дома 69 по проспекту Ветеранов, в Кировском районе Петербурга 47-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Сид», двигаясь от улицы Лени Голикова к улице Козлова, на регулируемом пешеходном переходе, проезжая его на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на ученика 9 класса, также пересекавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Установлено, что водитель в 2023-2024 годах привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 8 раз.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.