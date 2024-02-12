Вчера утром, 11 февраля 2024 года около 09 часов 00 минут возле дома 69 по проспекту Ветеранов, в Кировском районе Петербурга 47-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Сид», двигаясь от улицы Лени Голикова к улице Козлова, на регулируемом пешеходном переходе, проезжая его на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на ученика 9 класса, также пересекавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
В результате дорожно-транспортного происшествия школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Установлено, что водитель в 2023-2024 годах привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 8 раз.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
На проспекте Ветеранов иномарка сбила девятиклассника
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на проспекте Ветеранов, в котором пострадал подросток
Вчера утром, 11 февраля 2024 года около 09 часов 00 минут возле дома 69 по проспекту Ветеранов, в Кировском районе Петербурга 47-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Сид», двигаясь от улицы Лени Голикова к улице Козлова, на регулируемом пешеходном переходе, проезжая его на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на ученика 9 класса, также пересекавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
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