На Бестужевской улице автоледи на иномарке сбила 9-летнего велосипедиста

Накануне утром, 8 мая 2024 года около 08 часов к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 7 корпус 5 по Бестужевской улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что 27-летняя женщина за рулем автомобиля «Форд Фиеста», выезжая с дворовой территории, при повороте направо в сторону Лабораторного проспекта, совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть не спешившись, вне зоны пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия 9-летнего ученика 3 класса госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

За последние два года дама привлекалась к административной ответственности за нарушение скоростного режима 6 раз.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.