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Питерец.ру » Происшествия » На Бестужевской улице автоледи на иномарке сбила 9-летнего велосипедиста

На Бестужевской улице автоледи на иномарке сбила 9-летнего велосипедиста

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с наездом на 9-летнего велосипедиста на Бестужевской улице

Накануне утром, 8 мая 2024 года около 08 часов к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 7 корпус 5 по Бестужевской улице.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что 27-летняя женщина за рулем автомобиля «Форд Фиеста», выезжая с дворовой территории, при повороте направо в сторону Лабораторного проспекта, совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть не спешившись, вне зоны пешеходного перехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия 9-летнего ученика 3 класса госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
За последние два года дама привлекалась к административной ответственности за нарушение скоростного режима 6 раз.
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район ДТП велосипеды дети
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