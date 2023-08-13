В Калининском районе автоледи на иномарке сбила 8-летнего велосипедиста

Накануне вечером около 18 часов 40 минут возле дома 17 по проспекту Непокоренных 54-летняя петербурженка, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» и двигаясь от Новороссийской улицы к проспекту Непокоренных, совершила наезд на 8-летнего велосипедиста который переезжал нерегулируемый пешеходный переход не спешившись.

В результате наезда ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Установлено, что водитель за 2023 год привлекалась к административной ответственности 13 раз за нарушение ПДД.

Водитель привлечена к административной ответственности по ст. 12.24 ч. 1 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.