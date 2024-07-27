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Питерец.ру » Происшествия » В Орехово лихач на «Ленд Ровере» сбил 16-летнего велосипедиста

В Орехово лихач на «Ленд Ровере» сбил 16-летнего велосипедиста

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств  ДТП в Орехово с участием 16-летнего велосипедиста

Накануне вечером, 26 июля 2024 года около 19 часов 10 минут к полицейским Приозерского района Ленинградской области поступила информация о ДТП возле дома 50 по Главной улице в поселке Орехово.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 48-летний водитель, управляя автомобилем «Ленд Ровер Дискавери», двигаясь из поселка Сосново в сторону Петербурга, совершил наезд на 16-летнего ученика 9 класса, пересекавшего нерегулируемый пешеходный переход на велосипеде не спешившись.

В результате дорожного происшествия подросток получил травмы, и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.  

Вынесено определение о возбуждении административного производства.

Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Приозерский район ДТП велосипеды
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