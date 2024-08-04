В Приморском районе сбитый автомашиной светофор упал на 13-летней девочке

Накануне утром, 3 августа 2024 года около 10 часов 20 минут в Приморском районе, возле дома 15/30 по проспекту Королева, 24-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ АФ», двигаясь по тротуару, совершил наезд на светофорную стойку с дорожными знаками, которая упала на 13-летнюю ученицу 7 класса, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, в сопровождении взрослых, на разрешающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В отношении водителя составлен административный протокол по ст.12.24 ч.2 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Виновник ДТП к административной ответственности за нарушение ПДД в текущем году привлекался 14 раз.