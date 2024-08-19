ента новостей

13:31
В Пикалево задержали подозреваемого в убийстве знакомого
11:24
В Ленобласти на железнодорожном переезде перегона Семрино — Вырица полностью перекрыто движение
11:10
В Ленобласти разведут Ладожкий мост для прохода вниз по реке яхты «Спрей»
10:53
Петербуржцы активизировались в поиске работы
10:19
В Петербурге задержали троих москвичей за пьяную выходку на Васильевском острове
10:07
В Комарово автобус сбил 15-летнюю девушку
09:54
Аренда однушки обойдется в 45 тысяч
09:36
На проспекте Художников задержали подозреваемых в грабеже
09:30
В Сестрорецке задержали подозреваемого в поножовщине
09:24
В поселке Тярлево водитель скутера погиб в ДТП с автобусом
09:02
Застройщиков обязали думать про бомбоубежища
08:31
Петербуржцы хотят учить языки
22:40
Ничейный 2-й тур в Барнауле, где продолжается Суперфинал чемпионата России по шахматам: у мужчин лидирует набравший 1,5 очка Грищук, в женском турнире впереди Лагно, Гарифуллина и Гиря
22:16
«Зенит» потерял очки в матче с «Химками»: от поражения команду Семака спас гол Мостового на 89-й минуте
21:57
«Ленинградец» сыграл вничью с «Сибирью», хотя Барков открыл счёт
12:52
На трассе «Кола» автомобиль «Рено Дастер» влетел в силовое ограждение. Погибли два человека
12:40
На проспекте Науки иномарка сбила 17-летнего курьер доставки
12:35
В Петербурге агрессивный пациент, разбивший стекло в автомобиле скорой помощи
12:31
В Петербурге задержали участников драки со стрельбой на Кожевенной линии
12:24
На улице Примакова мигрант нанес ножевые ранения троим соотечественников
00:19
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга проиграл «Белогорью» полуфинал Мемориала Платонова со счётом 0–3, а дублёры «Динамо-ЛО» не смогли взять ни одной партии у МГТУ
22:31
Только Александр Грищук сумел выиграть свою партию в 1-м туре начавшегося в Барнауле Суперфина чемпионата России по шахматам, петербуржец Максим Матлаков сыграл вничью с Андреем Есипенко
22:03
Петербургская шахматистка Ольга Карманова с ничьей начала Суперфинал чемпионата России в Барнауле, а победы в стартовом туре одержали Лея Гарифуллина, Екатерина Лагно и Ольга Гиря
20:53
В Приморском районе иномарка сбила 7-летнего мальчика
12:49
На улице Замшина «Лада Ларгус» сбила 9-летнего велосипедиста
11:55
Петербург примет гостей из Курска
11:06
Где в Ленобласти наиболее активны клещи?
10:23
Как проходит диспансеризация?
09:41
Оставят ли курортный сбор для соседей?
02:09
На Мемориале Платонова петербургский волейбольный «Зенит» помучился с «Динамо-Уралом», а казахстанский «Жайык» был побеждён в трёх партиях
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали троих москвичей за пьяную выходку на Васильевском острове

В Петербурге задержали троих москвичей за пьяную выходку на Васильевском острове

0
56
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские задержали троих москвичей за пьяную выходку на Васильевском острове

В Петербурге полицейские в ходе мониторинга интернет-ресурсов выявили видео, на котором группа молодых людей в ночью, высадившись из салона каршерингового автомобиля, устроили танцы под немецкие марши времен Второй мировой войны.
При этом молодые люди обнажались и демонстрировали жесты, визуально схожие с приветствием войск нацисткой Германии.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить, что опубликованное в Интернет видео было снято 16 августа одним из очевидцев возле дома 9 по 14 линии Васильевского острова, а так же были установлены личности «героев» видеоролика. Ими оказались трое двадцатилетних, приехавшие в Петербург из Москвы.

Вернуться в родной город им не удалось: всех троих задержали на Московском вокзале и доставили в отдел полиции для проведения необходимых процессуальных действий.
Уже в отделе задержанные сообщили полицейским, что раскаиваются в содеянном, пытаясь оправдаться тем, что в тот день находились в состоянии сильного опьянения.
Решается вопрос о привлечении указанных лиц к ответственности.
Кроме того, полиция устанавливает местонахождение четвертого участника выходки.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 12:31
В Петербурге задержали участников драки со стрельбой на Кожевенной линии
12-03-2024, 11:32
В Петербурге поймали троих грабителей, напавших на продмаг на проспекте Науки
11-05-2024, 14:04
В Петербурге задержали мужчину осквернившего государственный флаг
30-01-2024, 12:18
В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на прохожего
27-12-2023, 18:44
Полицейские задержали агрессивного мужчину, напавшего в Буграх на женщину и мужчину с ребенком
9-08-2024, 15:17
Петербуржца задержали за реабилитацию нацизма в сети Интернет

Происшествия на дорогах

0
63
Сегодня, 10:07
В Комарово автобус сбил 15-летнюю девушку
0
67
Сегодня, 09:24
В поселке Тярлево водитель скутера погиб в ДТП с автобусом
0
218
Вчера, 12:52
На трассе «Кола» автомобиль «Рено Дастер» влетел в силовое ограждение. Погибли два человека
0
200
Вчера, 12:40
На проспекте Науки иномарка сбила 17-летнего курьер доставки
Наверх