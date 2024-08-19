В Петербурге задержали троих москвичей за пьяную выходку на Васильевском острове

В Петербурге полицейские в ходе мониторинга интернет-ресурсов выявили видео, на котором группа молодых людей в ночью, высадившись из салона каршерингового автомобиля, устроили танцы под немецкие марши времен Второй мировой войны.

При этом молодые люди обнажались и демонстрировали жесты, визуально схожие с приветствием войск нацисткой Германии.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить, что опубликованное в Интернет видео было снято 16 августа одним из очевидцев возле дома 9 по 14 линии Васильевского острова, а так же были установлены личности «героев» видеоролика. Ими оказались трое двадцатилетних, приехавшие в Петербург из Москвы.

Вернуться в родной город им не удалось: всех троих задержали на Московском вокзале и доставили в отдел полиции для проведения необходимых процессуальных действий.

Уже в отделе задержанные сообщили полицейским, что раскаиваются в содеянном, пытаясь оправдаться тем, что в тот день находились в состоянии сильного опьянения.

Решается вопрос о привлечении указанных лиц к ответственности.

Кроме того, полиция устанавливает местонахождение четвертого участника выходки.