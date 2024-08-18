В Петербурге задержали участников драки со стрельбой на Кожевенной линии

Накануне вечером, 17 августа 2024 года около 21 часа 30 минут к полицейским Васильевского острова поступила информация от дежурного Отдела вневедомственной охраны о том, что возле дома 40 по Кожевенной линии происходит драка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции совместно с группой задержания вневедомственной охраны около дома 40 по Кожевенной линии Васильевского острова задержали троих местных жителей, 1991-1998 годов рождения, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские установили, что дебоширы, в ходее внезапно возникшей ссоры произвели из травматического пистолета 3 выстрела в воздух, а также один выстрел в сторону охранника тепловой электростанции.

В результате инцидента никто не пострадал.

Всех троих доставили в отдел полиции для разбирательства.

Устанавливаются иные участники конфликта.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.