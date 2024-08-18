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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали участников драки со стрельбой на Кожевенной линии

В Петербурге задержали участников драки со стрельбой на Кожевенной линии

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Василеостровского района задержали участников драки со стрельбой на Кожевенной линии

Накануне вечером, 17 августа 2024 года около 21 часа 30 минут к полицейским Васильевского острова поступила информация от дежурного Отдела вневедомственной охраны о том, что возле дома 40 по Кожевенной линии происходит драка.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции совместно с группой задержания вневедомственной охраны около дома 40 по Кожевенной линии Васильевского острова задержали троих местных жителей, 1991-1998 годов рождения, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейские установили, что дебоширы, в ходее внезапно возникшей ссоры произвели из травматического пистолета 3 выстрела в воздух, а также один выстрел в сторону охранника тепловой электростанции.
В результате инцидента никто не пострадал.
Всех троих доставили в отдел полиции для разбирательства.
Устанавливаются иные участники конфликта.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров стрельба травматика
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