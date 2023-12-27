Полицейские задержали агрессивного мужчину, напавшего в Буграх на женщину и мужчину с ребенком

В Петербурге сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали участника уличного конфликта, видеозапись которого появилась сегодня в сети Интернет. Агрессором оказался 35-летний гражданин, проживающий по соседству с потерпевшими.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что около 7 часов утра в поселке Бугры, Всеволожского района Ленобласти 30-летний мужчина отводил своего двухлетнего сына в детский сад. Он попытался погасить конфликт, возникший между женщиной и водителем автомобиля, который заехал на парковку. Водитель иномарки переключился на заявителя, нанес ему несколько ударов и выражаясь нецензурной бранью сломал шлагбаум.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ.