Петербуржца задержали за реабилитацию нацизма в сети Интернет

В ходе проверочных и мониторинговых мероприятий в сети Интернет оперативники Центра по противодействию экстремизму Главка выявили пост в одной из социальных сетей, содержание которого оскверняли память защитников Отечества, унижало честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.

Следователями по материалам полицейской проверки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого и его местонахождение удалось установить.

Им оказался 55-летний житель Кировского района Петербурга.

8 августа 2024 года его задержали по месту жительства.

В результате проведения обыска в квартире подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли планшет и мобильный телефон, имеющие доказательственное значение.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.