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Питерец.ру » Происшествия » Петербуржца задержали за реабилитацию нацизма в сети Интернет

Петербуржца задержали за реабилитацию нацизма в сети Интернет

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники Центра «Э» задержали жителя Кировского района Петербурга за реабилитацию нацизма в сети Интернет

В ходе проверочных и мониторинговых мероприятий в сети Интернет оперативники Центра по противодействию экстремизму Главка выявили пост в одной из социальных сетей, содержание которого оскверняли память защитников Отечества, унижало честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.
Следователями по материалам полицейской проверки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого и его местонахождение удалось установить.
Им оказался 55-летний житель Кировского района Петербурга.
8 августа 2024 года его задержали по месту жительства.
В результате проведения обыска в квартире подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли планшет и мобильный телефон, имеющие доказательственное значение.
Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

Источник: ГУ МВД
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